Za usunięcie tatuażu z Kanye Westem nie zapłacisz nic. Studio tatuażu zrobi to za darmo

"Wygląda na to, że jest wielu byłych fanów rapera, którzy żałują tatuaży" – dodała.

"Kiedy masz tatuaż inspirowany przez kogoś, kogo podziwiasz i ta osoba zaczyna trafiać na pierwsze strony gazet z niewłaściwych powodów, nie jest to dokładnie coś, co chcesz nosić" – powiedziała Garbett. "Mając to na uwadze, chcieliśmy przyjść z pomocą tym, którzy wstydzą się swoich tatuaży inspirowanych Kanye Westem" - zaznaczyła.