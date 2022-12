Kolejny skandal wokół Kanye Westa. Raper wstawia się za Hitlerem i neguje Holokaust

Kanye West , który w ubiegłym roku zmienił swoje imię na Ye, wielokrotnie podczas wywiadu z promotorem teorii spiskowych Alexem Jonesem chwalił przywódcę III Rzeszy, twierdząc, że miał on wiele "pozytywnych cech".

West zachwycony Hitlerem i nazistami. Neguje Holokaust

W innym fragmencie programu stwierdził, że Holokaust "nie jest tym, co się wydarzyło", insynuował istnienie żydowskiego spisku i zdawał się sugerować, że przyszły premier Izraela Benjamin Netanjahu chce porwać jego rodzinę.

"Dostrzegam wiele dobrych rzeczy w Hitlerze. Każdy człowiek ma wartości, które ma do zaoferowania, zwłaszcza Hitler"

West popiera również Putina

West i Fuentes gośćmi Trumpa

West i Fuentes byli w ubiegłym tygodniu gośćmi byłego prezydenta Donalda Trumpa na kolacji w jego posiadłości Mar-a-Lago. Trump twierdził, że nie zna Fuentesa i go nie zapraszał. Tłumaczył też, że zaprosił Westa, by mu pomóc, bo jest "przeżywającym poważne trudności człowiekiem", który "zawsze był dla niego dobry". Dodał też, że odradził Westowi kandydowania na prezydenta. Sam muzyk twierdził, że zaproponował Trumpowi, by został jego wiceprezydentem.