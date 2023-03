Żona Bruce'a Willisa w dzień jego urodzin: Zaczęłam poranek od płaczu. Czuję rozpacz i smutek

- Zaczęłam poranek od płaczu, co widać po moich opuchniętych oczach – powiedziała w nagraniu Heming.

- Zawsze otrzymuję tę wiadomość, w której ludzie mówią mi: "Och, jesteś taka silna. Nie wiem, jak ty to robisz". Nie mam wyboru. Chciałabym go mieć, ale wychowuję też dwójkę dzieci – powiedziała, odnosząc się do ich dwóch córek, Mabel i Evelyn.