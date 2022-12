Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Śmieszne życzenia świąteczne SMS. Życzenia Bożonarodzeniowe religijne

Życzenia na Boże Narodzenie. Święta zbliżają się wielkimi krokami. W domach stoją ubrane choinki, w lodówce czeka zapas pierogów, ryby i sałatki jarzynowej. Nieodłączną częścią świąt są życzenia. W tym tekście znajdziecie najpiękniejsze życzenia, które możecie wysłać bliskim poprzez SMS czy messengera. Zdarza się, że z różnych przyczyn nie możemy się z kimś zobaczyć w trakcie świąt. Warto wysłać takim osobom krótkie wierszyki, które przypomną im, że jesteśmy z nimi naszymi myślami i sercami.

Życzenia na Boże Narodzenie

Nieodłącznym elementem świąt są życzenia na Boże Narodzenie. Dzieląc się opłatkiem życzymy sobie nawzajem zdrowia, szczęścia i powodzenia w szkole lub pracy. Osobom, z którymi tego dnia się nie spotkamy, najczęściej wysyłamy SMS-y z życzeniami. Co zrobić, aby nie były one oklepane i sztampowe? Można skorzystać z życzeń dostępnych w internecie. Wśród wielu tysięcy gotowców można znaleźć życzenia zabawne i rymowane. Dużą popularnością cieszą się też życzenia Bożonarodzeniowe religijne. Gdy nadejdzie dzień Wigilii

i opłatek weźmiesz w ręce

chociaż jestem gdzieś w oddali

z Tobą będzie moje serce. ***

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2022

Zdrowych, spokojnych i pogodnych

świąt Narodzenia Jezusa.

Aby w Waszej rodzinie świeciła w całym roku

gwiazda betlejemska.

Wszystkiego dobrego *** Niech choinka pachnie lasem,

niech zwierzaki mówią basem.

Niech w Twym domu radość gości,

a w karpiu będzie mało ości. *** By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

Życzenia na Boże Narodzenie sposobem na odległość

Niestety może zdarzyć się tak, że kogoś zabraknie przy naszym wigilijnym stole lub to my nie będziemy mogli kogoś odwiedzić w święta. Przyczyną może być choroba, daleki wyjazd lub np. narodziny dziecka. Wtedy pozostaje nam złożenie sobie życzeń na odległość. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się rozmowy video przez internet. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by za pośrednictwem SMS-a lub internetu przesłać bliskim zabawny wierszyk z życzeniami bożonarodzeniowymi lub życzenia poważne i głęboko religijne. Wszystko zależy od tego, do kogo chcemy je wysłać.

W te Święta magiczne

Życzenia ślę liczne:

Pachnących jodełek

Z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów

Od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka

A za oknem bałwanka. *** Zaczarowany magią Świąt,

stanę samotnie pod rozgwieżdżonym niebem

i patrząc na spadające płatki śniegu,

pomyślę o ludziach, których noszę w sercu,

życząc im spokojnych Świąt,

wszędzie tam, gdziekolwiek są… *** Z okazji Świat Bożego Narodzenia,

życzę Ci na stole dużo jedzenia.

By ryba świetnie smakowała

i kapusta pięknie się prezentowała.

Choinka ślicznie świeciła

i każda bombka się mieniła.

Byś znalazł pod choinką

prezentów moc w tą świąteczną noc.

Śmieszne życzenia świąteczne SMS

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie,

Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie.

Powspominacie dawne czasy,

popróbujecie Świąteczne frykasy.

A potem odleci i skryje Go mrok,

lecz Ty się nie martw - wróci za rok. *** Już Mikołaj grzeje sanie.

Czego pragniesz niech się stanie.

Każde z marzeń skrytych w głębi

Święty Dziadek może spełnić.

Pięknych i radosnych chwil życzy... *** Wesołego Jajka! Oj, to nie ta bajka.

Przepraszam pomyłka - miała być choinka. *** Niech czas Świąt Bożego Narodzenia

będzie pełen atmosfery radości,

wytchnienia i zatrzymania

od codziennego pędu.

Życzymy, by Św.Mikołaj

przyniósł Wam i nam wszystkim

najpiękniejszy prezent - dużo miłości!

Życzymy wszystkim Dzieciom

i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.

Wesołych Świąt!

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc. *** Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Ci spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Ciebie

pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

