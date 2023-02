"10 lat młodsza w 10 dni". Zdumiewające kulisy programu Mai Sablewskiej: Czułam się jak śmieć

Nieudana metamorfoza w programie "10 lat młodsza w 10 dni"

Chodzi o listopadowy odcinek programu "10 lat młodsza w 10 dni", którego bohaterką była pani Jolanta z Gliwic. Jej reakcja na metamorfozę zafundowaną jej przez Maję Sablewską była szeroko komentowana w mediach społecznościowych, ale również stała się tematem wielu publikacji.

Kiedy pani Jola stanęła przed lustrem, nie kryła swojego rozczarowania. Z emocji ledwo powstrzymała napływające do oczu łzy.

– Masakra! Nie podobam się sobie. Naprawdę, nie podobam się sobie! – przyznała wprost, po czym zwróciła się do Sablewskiej: "Zobacz, jakie ja mam worki. No, zobacz, widzisz?! Makijaż tego nie przykryje. Buzia... Nie, nie podoba mi się, Maja. Normalnie się czuję, jakbym miała z milion lat. Okropnie!".

Jej opinię podzieliło wielu internautów. Produkcja programu odpierała krytykę, przekonując, że zrobiono wszystko, co było można. – I choć w mojej opinii Jolanta wygląda dużo lepiej niż wtedy, gdy się poznałyśmy, ona jest innego zdania. Szanuję to, rozumiem, ale widocznie nasza bohaterka miała dużo większe oczekiwania. Jest mi przykro, bo wiem, jak wiele pracy nas to kosztowało – mówiła w rozmowie serwisem "Pomponik" producentka programu.