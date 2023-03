13 marca to imieniny Krystyny i Bożeny. Które gwiazdy dziś świętują? Damian Świderski

13 marca w poniedziałek, to dzień imienin Krystyny i Bożeny. Imię Krystyna pochodzi z łacińskiego od imienia Christinus, czyli chrześcijanka, a Bożena to imię pochodzenia słowiańskiego, utworzone poprzez dodanie do rdzenia boż (od "Bóg") przyrostka zdrabniającego -ana lub -ena. Imię to oznacza "obdarowana przez Boga" lub "darowana od Boga". Z okazji imienin, przypominamy, które sławne Krystyny i Bożeny świętują 13 marca.