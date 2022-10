8. rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Aktorka zmarła na raka w wieku zaledwie 35 lat

8 rocznica śmierci Anny Przybylskiej. W 2014 roku żegnały ją tłumy

W tym roku mija 8 lat od śmierci popularnej i pięknej aktorki, Anny Przybylskiej. Z tej okazji 7 października do kin trafi film „Ania”, opowiadający o życiu i pracy tej aktorki i fotomodelki. 15…

Swojego widza szanowała. Role wybierała rozsądnie. Stroniła od blichtru, czerwonego dywanu, świateł i reflektorów, przed którymi stawała tylko wtedy, gdy było to naprawdę konieczne i potrzebne. Nade wszystko została naszą normalną, kochaną Anią. Dla rodziny, przyjaciół i dla wszystkich, którzy ją kochali i podziwiali – mówił ks. Edmund Skalski. – Robiła swoje. Wracała z pracy do domu i żyła normalnie. Nawet największe sukcesy nie były w stanie jej popsuć. Zjednywała sobie ludzi szczerością, nikogo nie udawała. Delikatna i wrażliwa, a jednocześnie niezwykle silna, pełna wiary w lepsze jutro. Taka Anna Przybylska podbiła serca widzów i taką chcą ją wszyscy wspominać – dodawał.

Film o Annie Przybylskiej. "Ania" za chwilę w kinach

O tym, że powstanie film o Annie Przybylskiej, mówiło się od dawna. Chociaż początkowo pojawiały się pogłoski o tym, że będzie to fabuła, postawiono na dokument. Za jego realizację zabrali się Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski. To oni zaprosili do współpracy rodzinę i bliskich aktorce.