Adele skomentowała występ Shakiry. Piosenka zemsty przypadła do gustu artystce. Co napisała?

Gerard Pique wściekł się na fotoreportera, który wypytywał go o Shakirę. Groził mu śmiercią, a nawet próbował wjechać w niego samochodem. Paparazzi opowiedział o swoim niemiłym spotkaniu z piłkarzem.

"Piosenka zemsty" przyniosła Shakirze miliony

Krótko po głośnym rozstaniu Shakira wydała tzw. "piosenkę zemsty". "Zamieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio" - śpiewała w niej Kolumbijka.

"Zostawiłeś mnie z teściową jako sąsiadką, z prasą u drzwi i długiem w skarbówce - wypala w tekście i dodaje, że piłkarz powinien nie tylko trenować mięśnie, ale też... mózg" - sugerowała byłemu partnerowi.

Piosenka stała się hitem na całym świecie, pobiła aż 14 rekordów Guinnessa i przyniosła artystce ogromne zyski.

To nie jedyny utwór uderzający w Pique, wcześniej wokalistka wydała "Monotonię", w której depcze serce, a niedawno pojawił się również jej duet z Hiszpanką - Karol G. Kawałek zatytułowany jest "TQG". Jak wyjaśniają hiszpańskie media, to skrót od "Te Quedo Grande", co oznacza "Byłeś poza zasięgiem".