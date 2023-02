Shakira i Pique. Historia wielkiej miłości. Wszystko, co musisz wiedzieć o ich związku. Jak się poznali? Dlaczego się rozstali?

Shakira dissuje Piqué po rozstaniu

Piosenka po dwóch tygodniach ma niemal 200 mln wyświetleń w serwisie You Tube. To rekord dla utworu w języku hiszpańskim. Kolumbijska gwiazda w ostry sposób dissuje w niej piłkarza Gerarda Piqué, jego kochankę Clarę Chię Marti i rodzinę byłego partnera.

Jak poznali się Shakira i Pique?

Kolumbijska piosenkarka i hiszpański piłkarz po raz pierwszy spotkali się w 2010 roku podczas kręcenia teledysku do piosenki Shakiry "Waka Waka" (This Time for Africa), oficjalnego hymnu mistrzostw świata w RPA. Pique pojawił się w teledysku wraz z innymi członkami swojego zespołu, ale zrobił wszystko, co w jego mocy, aby wywrzeć niezatarte wrażenie na swojej przyszłej dziewczynie i napisał do niej po zakończeniu zdjęć.