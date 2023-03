Adele spełniła marzenie nowożeńców. Gwiazda zagrała w dniu ich ślubu, a następnie podpisała się na sukni panny młodej

Adele w Caesars Palace

Adele od listopada niemal bez przerwy jest widziana w Las Vegas. Wszystko za sprawą jej umowy. Kobieta występuje w tamtejszym Caesars Palace. Od listopada do marca Adele ma zagrać 32 koncerty pod nazwą "Weekendy z Adele". Co weekend odbywa się kilka występów dla społeczności w stanie Nevada.

Adele spełniła marzenie nowożeńców

Fryzjerka Gaby i agent ubezpieczeniowy Evan Koris to małżeństwo, które pobrało się w miniony weekend. Jednym z ich największych marzeń było to, by w trakcie najważniejszego dnia w ich życiu zagrała właśnie Adele. I to marzenie spełnili, nawet z nawiązką.