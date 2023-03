Taylor Swift koncertowała, a para powiedziała sobie "tak". Niezwykłe wydarzenie podczas trasy koncertowej WIDEO

Ślub podczas koncertu Taylor Swift

Artystka łącznie zagrać ma 52 koncerty. Występy rozpoczęły się w miniony weekend - 17-18 marca - i od razu poskutkowały głośnym wydarzeniem. Na początek Taylor Swift zawitała do Glendale w Arizonie, a miasto zmieniło nazwę na cześć rozpoczęcia tej trasy koncertowej.

Taylor Swift odbywa właśnie swoją trasę koncertową The Eras Tour w związku z wydaniem albumu "Midnights". Podczas występów gwiazda nie tylko promuje jednak ten album, ale kilka poprzednich, które okazały się w okresie pandemii i z tego powodu nie mogły być promowane koncertami.

To jednak nie wszystko, a podczas samego wydarzenia doszło do zdarzenia, którego nikt nie mógł się spodziewać. Pod sceną zjawili się fani celebrytki, którzy postanowili wykorzystać jej koncert, by powiedzieć sobie "tak" i wstąpić w związek małżeński.