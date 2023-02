Alan Rickman dziś kończyłby 77 lat. Jego role to nie tylko Severus Snape. Pamiętacie największe role aktora?

Alan Rickman - życie i śmierć

Alan Rickman przyszedł na świat 21 lutego 1946 roku w londyńskim Acton. W młodzieńczych latach życia nie miał lekko. W wielodzietnej rodzinie matka była gospodynia domową, a ojciec pracował fizycznie, jednak zmarł, gdy Rickman był jeszcze dzieckiem.

W początkowym etapie życia nie do końca po drodze było mu z aktorstwem. Swoją przyszłość wiązał raczej z grafiką. Nawet takowe studia udało mu się ukończyć, ale po kilku latach pracy we własnej firmie, zrezygnował z niej i zgłosił się do Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej.

Jego charakterystycznym atrybutem był głęboki ton głosu, który wywodzić miał się z tego, że aktor urodził się z zaciśniętą szczęką.