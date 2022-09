Aleksandra Mirosław: Musiałam nauczyć się pokory, cierpliwości, wytrwałości i to teraz procentuje

Izabella Matczak: Co jest najważniejsze we wspinaczce sportowej na czas?

Aleksandra Mirosław: Wszystko. I całe ciało, ręce, nogi, ale też i głowa. I to przygotowanie fizyczne i przygotowanie psychiczne musi iść na równi ze sobą.

Jak ty sobie radzisz z tą presją i czy lubisz być w roli faworytki, czy tobie to odpowiada?

Przede wszystkim myślę, że nikt nie jest w stanie ode mnie oczekiwać więcej niż ja sama oczekuję od swojego performance'u sportowego na zawodach. Ja na każde zawody jadąc, wiem dokładnie, po co tam jadę, co chcę tam osiągnąć i co mam zamiar zrobić. I lubię o tym mówić. Lubię mówić o tym, co zrobiłam, a nie to, co zrobię. Natomiast też to, że jestem w stanie się utrzymać na tym topie i być od wielu, wielu lat numerem 1, związane jest z moją historią sportową.