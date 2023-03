Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego. Chodziła nago po ulicach Los Angeles

Amanda Bynes jest w złym stanie. Aktorka trafiła do szpitala psychiatrycznego

Dziennikarze portalu Page Six dotarli do byłego partnera aktorki. Bynes zerwała z nim w maju 2022, twierdząc, że nadużywa kokainy. W rozmowie z tabloidem Paul Michael twierdzi, że kobieta odstawiła niedawno leki.

Portal TMZ przekazał, że Amanda Bynes chodziła nago po centrum Los Angeles . W pewnym momencie miała wsiąść do czyjegoś samochodu i sama zadzwonić na policję. Celebrytka ostatecznie trafiła do szpitala psychiatrycznego.

Zawrotna kariera Amandy Bynes

Amanda Bynes to amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa. Szczyt popularności przeżywała jako nastolatka. Szerszej widowni dała się poznać w komedii romantycznej "Ona to on", w której zagrała główną rolę. W Polsce popularność zdobyła, grając niesforną siostrę w serialu "Siostrzyczki", emitowanym przez telewizję TVN 7.