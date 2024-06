Amerykański stan nie patyczkuje się z pedofilami. Tak zamierza karać zboczeńców

Chirurgiczna kastracja

Proponowana ustawa umożliwiłaby sędziom skazanie na karę kastracji chirurgicznej, a także karę więzienia, osoby skazanej za przestępstwa na tle seksualnym – gwałt, kazirodztwo, molestowanie itp. – wobec nieletniego w wieku poniżej 13 lat. Luizjana daje już sędziom uprawnienia do nakazywania chemicznej kastracji tego typu przestępców… choć jest to procedura znacznie mniej inwazyjna.

Pogrom zbrodniarzy

Dodała... „Mówimy o dzieciach, które są przez kogoś molestowane. To jest niewybaczalne”.

Podobną opinię wyraziła jej koleżanka Valarie Hodges: To jest konsekwencja. To coś więcej niż tylko pójście do więzienia i wyjście.