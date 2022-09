Andrzej Bargiel atakuje Mount Everest. Chce zjechać ze szczytu na nartach. Gdzie już dotarł?

Ostatni etap aklimatyzacji jest już za zespołem. Andrzej Bargiel wraz z zespołem w poniedziałek, 19 września wyruszył na ostatnie wyjście aklimatyzacyjne. Wraz z Januszem Gołębiem dotarli do obozu drugiego, tam też nocowali. Kolejnego dnia weszli wyżej - do obozu trzeciego, gdzie spędzili noc, aby następnego dnia dotrzeć na wysokość prawie 8000 m n.p.m., skąd Andrzej Bargiel zjechał na nartach do obozu drugiego.

W piątek cały team wrócił do base camp, gdzie spędzi kolejne dni, oczekując na okno pogodowe, by podjąć atak szczytowy i próbę zjazdu na nartach z wierzchołka bez użycia dodatkowego tlenu.