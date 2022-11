Anna Dymna mierzy się z falą hejtu po emisji serialu "Wielka Woda". "Ohydne ścieki. Czasem w nocy płaczę"

W najnowszym wywiadzie dla Onetu Dymna opowiedziała o tym, jakie wiadomości wysyłają jej anonimowi internauci. Okazuje się, że najwięcej nieprzyjemności spotyka aktorkę ze strony osób, którym nie podoba się jak fizycznie zmieniła się na przestrzeni lat.

- Przecież mam 71 lat i na oczach swoich widzów z Ani Pawlaczki, Marysi Wilczur, Basi Radziwiłłówny zmieniłam się w Bayerową z "Ekscentryków". Bardzo długo szczuplutka, młodziutka - zmieniłam się i to nie z powodu, jak to piszą do mnie: "Ty zapyziały misiu, nie żryj tyle". Są różne uwikłania, choroby. Rehabilituję się już kilkadziesiąt lat i robię wszystko, by mimo wielu kontuzji, wypadków, operacji mieć siły i zachować sprawność. O to dbam i walczę. A wyglądam, jak wyglądam. Ważne, że jeszcze się komuś na coś przydaję. Ludzie i tak piszą, co chcą - stwierdziła.