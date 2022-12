"Avatar: Istota wody" już w kinach. Musi zarobić 2 miliardy dolarów, by "wyjść na czysto" Maciej Jasiński

Czy podwójny sukces Jamesa Camerona może być osiągnięty? instagram.com/avatar

Film Jamesa Camerona "Avatar: The Way of Water", czyli "Avatar: Istota wody" to kinowy hit, ponad godzina wspaniałych efektów specjalnych i przepięknego świata. Jednak, żeby produkcja widowiska się zwróciła, musi zarobić ponad 2 miliardy dolarów!