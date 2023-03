Beata Kozidrak postanowiła nagrać płytę dla siebie. Na nowym krążku "4B" gościnnie grupa Sound’n’Grace i Kamil Bednarek. Co z grupą Bajm? Tomasz Dereszyński

Artystka postanowiła nagrać płytę dla siebie. Na taki ruch stać tylko najlepszych. "Gdy tworzyłam tę płytę, pisałam ją bez zastanawiania się czy idę pod prąd, czy nie odsłaniam za dużo, czy aby na pewno każda piosenka wpisuje się w obecne muzyczne trendy" - twierdzi Beata Kozidrak. "Doceniam to, co dało mi życie, jak dużo mam. Upływający czas nauczył mnie tego, aby otaczać się ludźmi, którzy mają pozytywną energię" - podsumowuje artystka. W programie wiele smacznych opowieści, a na koniec pięć tendencyjnych pytań. Czy prowadzący przeżył po zadaniu pytania: "chciałaby pani umieć śpiewać jak...? Zapraszamy do oglądania.