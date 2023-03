Beatyfikacja rodziny Ulmów. "Pierwszy taki przypadek" w historii Kościoła

Kiedy beatyfikacja rodziny Ulmów?

Dramatyczny wybór między bezdusznym prawem a stanięciem po stronie prześladowanych

Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów

– Za śmierć męczeńską uznaje się śmierć nagłą, gwałtowną, zadaną w sposób brutalny i bez żadnej możliwości obrony. Taką właśnie śmierć ponieśli Józef i Wiktoria oraz ich dzieci – zaznaczył.

Drugim aspektem branym pod uwagę w procesie - jak wyjaśnił - jest to, co kierowało Sługami Bożymi, kiedy decydowali się przyjąć pod swój dach prześladowanych Żydów. – To również nie było trudne do udowodnienia, ponieważ całe życie Ulmów - to, jakie wartości wynieśli z domów, w jaki sposób wychowywali dzieci, świadczyło o tym, że kierowali się wynikającą z wiary miłością bliźniego – mówił.