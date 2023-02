Blanka podbija listy przebojów hitem „Solo”. Teraz czas na preselekcję do konkursu Eurowizji 2023 Tomasz Dereszyński

"Solo to piosenka o miłości, która okazała się zwykłą “ściemą”. Łatwo stracić dla kogoś głowę, ale kiedy nagle okazuje się, że druga połówka nami pogrywa, optyka zmienia się o 180 stopni. Trzeba umieć powiedzieć dość. Zrozumieć, że lepiej jest nam...SOLO, bo sami siebie nie rozczarujemy" Warner Music Poland Zobacz galerię (12 zdjęć)

Blanka to młoda, obiecująca i ambitna artystka na polskiej scenie muzycznej. Już w wieku 14 lat napisała swoją pierwszą piosenkę i zrozumiała, co jest jej drogą w życiu. Zdolności muzyczne, taniec oraz język angielski rozwijała podczas pobytu w USA. Tam też występowała śpiewając z gitarą na sesjach Open Mic w różnych restauracjach i pubach w Los Angeles i Nowym Jorku, m. in. w klubie "The Bitter End", gdzie zaczynała także Lady Gaga.