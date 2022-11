Bogusław Linda podsumował swoje role i umiejętności aktorskie. "Jestem tandetny, straszny, niedobry"

W rozmowie z "Newsweekiem" aktor nie szczędził sobie samokrytyki. Gorzko ocenił swoje umiejętności i dorobek aktorski.

- Mój zawód jest potwornie udupiający, nudny, trudny i ja go, szczerze mówiąc, nie lubię. Do momentu "Psów" to były filmy, które chciałem robić i którymi chciałem coś powiedzieć o tym kraju, o tym, co o nim sądzę i kim jestem. Po 1989 roku zbyt wielu twórców poszło na łatwiznę i albo zaczęli produkować tandetę, albo robili filmy komunistyczne, bo już było wolno. Co to za problem robić film, kiedy wolno? - dodawał.