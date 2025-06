Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 7.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Cegielnia, ul. Polna 109, 111, 113, 115, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 134A, 136, 135, 137, 139, 141

13.06 od godz. 12:00 do 14:00

powiat zwoleński

Zwoleń, ul. Słowackiego od 34 do 51 Wawrzak

7.06 od godz. 8:00 do 10:00

Strykowice Podleśne, od 1 do 5 od 18 do 47 od 73 do 111

7.06 od godz. 10:00 do 12:00

Brzezinki Nowe, 52A do 67, Brzezinki Stare, 43 do 60 Kaszarnia

10.06 od godz. 15:00 do 17:00

Podzagajnik, od 34 do 89 Bar u Pietrzyków

13.06 od godz. 8:00 do 10:00

Podzagajnik, od 1 do 25 Wojska Polskiego od 116 do 144 od 164 do 180 Ceres EXSOL

13.06 od godz. 10:00 do 12:00

Zwoleń, ul. Bulwar Spacerowy od 1 do 34, ul. Targowa od 25 do 45 Dino Bimar Weterynaria Artfi Zeromskiego 1

13.06 od godz. 12:15 do 14:15