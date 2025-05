Były lekarz Joel Le Scouarnec skazany na 20 lat więzienia za przestępstwa pedofilskie Marcin Koziestański

Protest przed sądem, w którym trwał proces lekarza EPA/TERESA SUAREZ

Na 20 lat więzienia sąd we Francji skazał byłego lekarza Joela Le Scouarneca, oskarżonego o gwałty i wykorzystywanie seksualne pacjentów. Jest to maksymalna możliwa kara. Wśród niemal 300 ofiar Le Scouarneca większość stanowili nieletni; średnia wieku to 11 lat.