Christina Applegate musi zakończyć karierę. Aktorka jest nieuleczalnie chora, a objawy postępują

Podczas jubileuszowej trzydziestej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE wybitny polski reżyser Jerzy Skolimowski zostanie we wtorek, 15 listopada 2022 r., uhonorowany nagrodą za osiągnięcia życia.…

Aktorka zignorowała pierwsze objawy. Jak wyglądają początki SM?

W sierpniu 2021 r., kilka miesięcy po diagnozie, poinformowała o swojej przypadłości fanów. Opublikowała na Twitterze dwa wpisy na ten temat.

Christina Applegate przyznaje, że zlekceważyła pierwsze sygnały choroby, które pojawiły się już w 2019 roku - straciła wówczas równowagę podczas kręcenia sceny tanecznej. - Nie zwróciłam na to uwagi - stwierdziła później w rozmowie z "The New York Times". Nie przejęła się też uczuciem drętwienia i dużym zmęczeniem.