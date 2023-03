Ci artyści zagrają w Polsce w 2023 roku! 10 najciekawszych koncertów, których nie można przegapić!

Nie da się ukryć, że z roku na rok Polskę odwiedzają coraz większe gwiazdy światowej muzyki. Również w tym roku fanom muzyki na żywo nie zabraknie okazji do dobrej zabawy. Sprawdź, jakie gwiazdy będzie można usłyszeć na żywo i gdzie kupić bilety!

1.Deep Purple

Z tej wiadomości ucieszy się wielu fanów prawdziwego rocka. Legendarny zespół Deep Purple został ogłoszony headlinerem tegorocznej edycji Hard Rock Heroes Festival, która odbędzie się już 12 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie. Jednak Deep Purle to niejedyna gwiazda, którą tego dnia będzie można usłyszeć w krakowskiej arenie, wśród artystów pojawi się również: szkocka grupa Nazareth, polską scenę reprezentować będzie Kruk & Wojtek Cugowski. Skład festiwalu dopełniają: JORN oraz 2 polskie formacje, 1One i Slave Keeper!

2. Andre Rieu

W 2023 roku wirtuoz skrzypiec Andre Rieu wystąpi w aż czterech miastach Polski. W dniach 07.06.2023-10.06.2023 założyciel Orkiestry Johanna Straussa zawita kolejno do Gdańska, Łodzi, Krakowa i Gliwic. Koncerty maestro to niezapomniane przeżycia, w których kompozytor łączy muzykę klasyczną np. z filmową i angażuje publiczność do wspólnego wykonywania utworów. Przenieś się do świata muzyki poważnej i jej nowoczesnej formy wykonania, aby spojrzeć inaczej na klasykę!

3. Hans Zimmer

Jeśli masz w swoim kręgu sympatyka muzyki filmowej, idealnym upominkiem dla niego okaże się bilet na wiosenne widowisko Hansa Zimmera. Kompozytor zilustrował ponad 120 produkcji, zyskując w czasie swej lukratywnej kariery m.in. dwa Oscary i dwie nagrody Grammy. Zimmer jest autorem ścieżek dźwiękowych do takich superprodukcji jak „Gladiator”, „Piraci z Karaibów”, „Król lew”, „Diuna” czy „Interstellar”. Już 30 maja w TAURON Arena Kraków mistrz muzyki filmowej oczaruje polską publiczność legendarnymi motywami ze swych najgłośniejszych dzieł.

4. Katie Melua

Bilet na koncert gruzińsko-brytyjskiej wokalistki okaże się świetnym pomysłem dla fanów ciepłych brzmień i muzyki z pogranicza jazzu oraz bluesa. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy Katie Melua słynie z hitów „Nine Million Bicycles” czy „The Closest Thing to Crazy”. Na jej powrót do Polski czekały rzesze fanów. W 2023 roku artystka wystąpi w Warszawie, Gdyni oraz Wrocławiu w ramach europejskiej trasy „Love & Money Tour”.

5. Rammstein Europe Stadium Tour 2023

Ikona niemieckiego metalu ponownie wystąpi w Polsce. Znany z takich hitów jak Du Hast, Sonne czy Ich Will Rammstein zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 31 lipca 2023 roku. Zespół aktywnie promuje ósmy album studyjny Zeit (2022), z którego pochodzi m.in. głośny utwór Zick Zack. Grupa słynie nie tylko z perfekcyjnych, ciężkich brzmień, ale również spektakularnego show – w czasie koncertów niemieckiego zespołu nikt nie będzie się nudził dzięki zjawiskowym iluminacjom, fajerwerkom, płomieniom i w końcu wyjątkowej ekspresji lidera kapeli, Tilla Lindemanna.

6. The Hollywood Vampires

Już 22 lipca 2023 roku The Hollywood Vampires wystąpi w Dolinie Charlotty w ramach 14. Festiwalu Legend Rocka. Grupa powstała w 2015 roku, a w jej skład wchodzą ikony ciężkich brzmień: Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen oraz znany aktor i gitarzysta zespołu Johnny Depp, który przez całą swoją kinową karierę nie porzucił muzycznej pasji, współpracując z wieloma kapelami (m.in. The Kids, P., Oasis czy przyjacielem Marilynem Mansonem, z którym nagrał cover utworu You’re So Vain). Supergrupa wydała jak do tej pory dwa albumy – Hollywood Vampires (2015) i Rise (2019). Na tym wydarzeniu nie może zabraknąć każdego fana rock’n’rolla!

7. Avril Lavigne

Po piętnastu latach od ostatniego koncertu Avril Lavigne wraca do Polski! To długo wyczekiwany występ, tym bardziej że artystka sceny pop/rock miała zawitać do naszego kraju już wiosną 2022, wydarzenie zostało jednak przełożone na 30 kwietnia 2023 roku. Avril Lavigne to kanadyjska piosenkarka, autorka tekstów, gitarzystka, a także filantropka, projektantka mody i sporadycznie aktorka, o której świat usłyszał w 2002 roku. To wtedy ambitna gwiazda zadebiutowała albumem Let Go, który w sposób szczególny dotykał problemów dorastających ludzi. Avril twierdzi, że jej teksty opowiadają o „byciu sobą bez względu na okoliczności oraz dążeniu do osiągnięcia swojego celu, nawet jeśli wszyscy mówią Ci, że jest to niemożliwe”. Lavigne sprzedała w sumie ponad 90 milionów egzemplarzy swoich płyt. Jej najnowszy krążek Love Sux ujrzał światło dzienne na początku 2022 roku.

8. Blind Channel

Po świetnie przyjętych koncertach jesienią zeszłego roku fińska grupa Blind Channel powraca do Polski! Zespół wystąpi w Poznaniu oraz Gdańsku w towarzystwie niemieckiego Venues. Formacja Blind Channel powstała w 2013 roku w północnej części Finladii. Rok później zespół odnotował swój pierwszy większy sukces, wygrywając fińską edycję Wacken Metal Battle, co dało im możliwość występu na kultowym niemieckim festiwalu Wacken Open Air. Blind Channel zyskali większy rozgłos, dzięki występowi w 2021 roku w Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie reprezentowali swój rodzimy kraj. Ich utwór zajął 6 miejsce w konkursie, a także dotarł na szczyt fińskiej listy przebojów.

9. TOKIO HOTEL

W 2019 i na początku 2020 roku zespół zagrał 43 koncerty w Europie i USA w ramach trasy "Melancholic Paradise", jednak ze względu na pandemię, nie wszystkie koncerty miały okazję się odbyć. W tym roku zespół powraca do koncertowania po Europie i rusza w trasę: "Beyond The World". W planach odwiedzi 16 krajów, w tym również Polskę, gdzie zagra już 23 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

10. Asking Alexandria

Tego wydarzenie nie można przegapić! Asking Alexandria powraca na jedyny koncert do Polski! Brytyjski zespół rockowy przyjedzie do Polski już 30 czerwca! Muzycy zagrają w Warszawie w klubie Progersja. Podczas tegorocznej trasy fani na pewno będą mieli okazję usłyszeć kawałki z ostatniego albumu -,,See What’s On The Inside", który został wydany w 2021 roku.