Co królowa Elżbieta II powiedziała Meghan Markle? Wyciekła rozmowa sprzed lat. Chodziło o aktorstwo

Spotkanie Meghan Markle z królową Elżbietą II było podobno spełnieniem marzeń ukochanej Harry'ego. Monarchini miała być oczarowana swoją przyszłą wnuczką. Media obiegła zaskakująca informacja, że królowa nie miała żadnego problemu z karierą Meghan jako aktorki i złożyła jej ofertę nie do odrzucenia. Takiej odpowiedzi się nie spodziewała.

Pierwsza rozmowa Meghan Markle z królową Elżbietą II. Zaskakująca propozycja

Zgodnie z fragmentem nadchodzącej książki "Elżbieta: intymny portret" autorstwa znawcy Pałacu, Gylesa Brandretha, królowa Elżbieta miała zaskakująco nowoczesne spojrzenie na karierę aktorską Meghan.

"Robiła wszystko, co mogła, aby jej przyszła wnuczka czuła się mile widziana. Martwiła się o swoje przyszłe szczęście. Podczas ich pierwszego spotkania królowa powiedziała Meghan: Możesz nadal być aktorką, jeśli chcesz – w końcu to twój zawód" – czytamy we fragmencie.