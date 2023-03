David Gilmour obchodzi 77. urodziny. Lider Pink Floyd cały czas jest w świetnej formie

Kariera muzyczna przed Pink Floyd

David Gilmour szybko musiał się usamodzielnić, co przełożyło się również na jego podejście do muzyki. Już jako trzynastoletni chłopiec, opierając sie na samym podręczniku i płycie z instrukcjami, nauczył się podstaw gry na gitarze, by niedługo później rozpocząć występy w lokalnych barach.

Szybko znalazł miejsce w mniej znanych zespołach. Były to grupy The Newcomers oraz The Ramblers. Szybki rozwój sprawił, że w wieku 18 lat założył już swój własny zespół, którym był Joker's Wild.

Początkowo jednak jego zespół nie tworzył własnej muzyki, a w tanecznych rytmach coverował największe przeboje The Beatles czy The Four Seasons. Na lokalnym rynku grupa zyskiwała sławę, jednak po trzech latach zawiesiła swoją działalność, co było efektem nieudanej próby podboju zagranicy.