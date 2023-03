50 lat temu premierę miała płyta "The Dark Side of the Moon" Pink Floyd. Najlepiej sprzedający się album lat 70. świętuje Damian Kelman

"The Dark Side of the Moon" powstał 50 lat temu. Jest najlepiej sprzedającym się albumem Pink Floyd. Screen z YouTube / Pink Floyd

1 marca to ważny dzień w historii Pink Floyd. Tego dnia, 50 lat temu został wydany album "The Dark Side of the Moon". Płyta przez lata biła sprzedażowe rekordy.