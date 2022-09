"Doda. 12 kroków do miłości". Co o nieudanej randce myśli kandydat na męża, z którym spotkała się Doda?

Piosenkarka Dorota Rabczewska, znana jako Doda, została twarzą nowego cotygodniowego reality-show Polsatu "Doda - 12 kroków do miłości". To program, w którym widzowie śledzą, jak gwiazda wybiera idealnego kandydata na męża. Docelowo, pojawi się w nim 12 mężczyzn, z którymi piosenkarka spędzała czas od maja do lipca 2022 r.