Dodatkowe pieniądze dla gmin przygranicznych? Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z samorządowcami

Potrzeby samorządów w związku z sytuacją na granicy

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że przyjechała usłyszeć od samorządów, jakie mają potrzeby w związku z sytuacją na granicy, a także rozeznać, na ile dostępne fundusze mogą odpowiadać na te potrzeby, a na ile byłoby potrzebne – jak to określiła – „coś więcej”. Na razie nie ma mowy o konkretnym, nowym programie wsparcia, ani o kwotach.

Program rozwoju dla obszarów przygranicznych

Każde z województw ma do 2030 roku taką samą kwotę – 125 mln zł. Jest ona rozdzielona na poszczególne lata i działania w programie. W Podlaskiem trwa pierwszy nabór wniosków w tym programie.

Rządowy programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 to 500 mln zł dla 21 powiatów z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, które mają problemy społeczno-gospodarcze związane z trudną sytuacją na Wschodzie, kryzysem migracyjnym czy wojną w Ukrainie. Program ma m.in. służyć modernizacji gmin.

Będzie więcej pieniędzy dla obszarów przygranicznych?

– Dzisiaj usłyszałam, że program jest bardzo trafiony, ale wygląda na to, że tych środków trzeba będzie wydać dużo więcej i dlatego dzisiaj zbieramy projekty - to się dzieje też na poziomie wojewody - i będziemy po kilku miesiącach wiedzieli, czy te środki wystarczają, czy potrzeba więcej. Będziemy patrzeć, czy ten program modyfikować i zwiększać go – powiedziała.