Dua Lipa buduje rezydencję w Albanii. Niedawno otrzymała obywatelstwo tego kraju

Dua Lipa buduje willę w Albanii

O nowej rezydencji piosenkarki donosi Page Six. Jak przekazało źródło portalu - nowy dom w nadmorskim mieście położonym naprzeciwko greckiej wyspy Korfu – będzie miał wspaniałe widoki na Morze Jońskie.

Kim jest Dua Lipa?

Dua Lipa urodziła się w Londynie w 1995 roku w rodzinie imigrantów z Albanii, Anesy i Dukagjina Lipów. Laureatka nagrody Grammy mieszkała w Kosowie ze swoją rodziną w wieku od 11 do 15 lat. W jednym z wywiadów stwierdziła, że "za nic by tego nie zmieniła, ponieważ to naprawdę pomogło jej stać się tym, kim jest”.

Wokalistka zaczęła śpiewać w wieku pięciu lat pod wpływem muzycznym swojego ojca, byłego piosenkarza i gitarzysty zespołu rockowego. Zaczęła publikować swoje piosenki na YouTube gdy miała 14 lat. Jej debiutancki album studyjny ukazał się w 2017 roku. W 2019 roku zdobyła nagrodę Grammy dla najlepszego nowego artysty.