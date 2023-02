Edward Miszczak komentuje zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej z "Twoja twarz brzmi znajomo". Co kierowało jego decyzją?

Zmiany w popularnym show

Choć o zmianach poinformowano jeszcze przed oficjalnym objęciem przez Edwarda Miszczaka stanowiska dyrektora programowego telewizji, mówi się, że to właśnie on stoi za tymi decyzjami.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak będzie wyglądał program po zmianach?

Polsat szybko znalazł towarzysza dla Macieja Dowbora w miejsce Piotra Gąsowskiego. Nowym prowadzącym został Maciej Rock znany z programu "Idol", "Fabryka gwiazd" i "Must be the music".

Z kolei w składzie jurorskim, obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego, w miejsce Katarzyny Skrzyneckiej, zasiądzie Paweł Domagała.