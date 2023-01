Miszczak wprowadza w Polsacie kolejne zmiany. Chodzi o program "Love Island. Wyspa Miłości"

"Love Island. Wyspa miłości" już nie na Polsacie. Miszczak zapowiada kolejne zmiany

– Nowy sezon show wzmocni wiosenną ofertę programową Czwórki. Jest to początek zmian zaplanowanych dla tej anteny. Szczegóły będziemy przekazywać wkrótce – przekazał Miszczak.

Jak wynika z najnowszych informacji, stacja podjęła decyzję, że będzie go emitować w telewizyjnej Czwórce. Decyzję w tej sprawie podjął nowy dyrektor programowy Edward Miszczak , który zaprowadza w Polsacie nowe porządki.

"Love Island. Wyspa miłości". Randkowe reality show Polsatu

"Love Island. Wyspa miłości" to emitowane na antenie Polsatu od 2019 roku randkowe reality show oparte na brytyjskim formacie "Love Island". Uczestnicy programu przez kilka tygodni mieszkają w willi na wyspie, gdzie mają uniemożliwiony kontakt ze światem: nie mają telefonów komórkowych, dostępu do internetu. W każdym odcinku pojawiają się nowi mieszkańcy willi. Dotychczasowi uczestnicy muszą wówczas podjąć decyzję, czy pozostają przy dotychczasowym partnerze czy zmieniają go na kolejnego. Osoby, które zostały odrzucone przez partnera lub po prostu te najmniej lubiane odpadają z programu.