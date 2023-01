Ekspert: nie dziwi brak skokowego wzrostu cen paliw mimo wyższego VAT

Główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski powiedział PAP, że cena detaliczna była kształtowana tak, aby nie doprowadzić do wzrostu popytu, co w warunkach ograniczonej podaży musiałoby się skończyć kolejkami do stacji benzynowych i brakiem paliw.

Dr Piotr Balcerowski przypomina, że tak właśnie stało się na Węgrzech.