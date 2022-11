Elizabeth Debicki zagrała Dianę w "The Crown". Aktorka z polskimi korzeniami podbija świat Małgorzata Puzyr

Elizabeth Debicki: Aktorka polskiego pochodzenia zagrała Dianę w nowym sezonie "The Crown" fot. YouTube/Netflix

32-letnia Elizabeth Debicki została wybrana do roli księżnej Diany Spencer w najnowszym sezonie "The Crown". Przed aktorką polskiego pochodzenia rysuje się świetlana przyszłość, jej nazwisko jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych w branży. Co wiemy o aktorce?