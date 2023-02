Eurowizja 2023. Blanka Stajkow będzie reprezentowała Polskę. Są wyniki preselekcji Damian Kelman

26 lutego odbyły się polskie preselekcje do Eurowizji 2023. O bilet uprawniający do wyjazdu do Liverpoolu walczyło 10 artystów. Decyzją widzów i jury Polskę będzie w tym roku reprezentowała Blanka Stajkow.