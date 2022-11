Eurowizja Junior 2022. Udostępniono piosenkę, którą zaśpiewa Laura Bączkiewicz

Pod koniec września wyemitowano ostatni odcinek programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022". O możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowym konkursie piosenki walczyło czterech młodych wokalistów: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz.

Do drugiego etapu odcinka przeszli Laura Bączkiewicz (zaśpiewała piosenkę "Lot na księżyc") i Aleksander Maląg (wykonał utwór "On Your Way").