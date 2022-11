Ewa Błaszczyk otwiera klinikę Budzik dla dorosłych. Wiadomo, kiedy trafi tam pierwszy pacjent

Ewa Błaszczyk zajmuje się tematem osób w śpiączce od czasu, gdy przytrafiło się to jej córce Aleksandrze. Dziewczynka ponad dwadzieścia lat temu zakrztusiła się tabletką, co doprowadziło do obrzęku mózgu, w efekcie zapadła w śpiączkę, z której nie wybudziła się do dziś. Stało się to zaledwie kilka miesięcy po śmierci partnera Błaszczyk - pisarza Jacka Janczarskiego.