Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.03

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 25.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 25.03 w mazowieckim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim.

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żuromiński Grądy

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat grodziski Bieganów, nr 100 - 116, ul. Malinowa, ul. Wierzbianki, ul. Wiosenna

27.03 od godz. 8:00 do 16:00 Basin, Murowaniec

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 Grabnik, od 1 do 38, tartak oraz złącza kablowe 10zE4589 i 10zE4588

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Radiowa 1B, ul. Książęca 3A, ul. Grabowa od nr.1 do 18

27.03 od godz. 8:30 do 14:30 Milanówek, ul. Podgórna od numeru 1 do numeru 5 oraz od numeru 2 do 12

28.03 od godz. 8:30 do 14:30 Kozerki, ul. Jowisza od 72a do 72e

29.03 od godz. 9:00 do 12:00 Milanówek, ul. Magnolii 2, 4, 6, 8b

31.03 od godz. 9:00 do 13:00

powiat białobrzeski Jakubów

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wyszkowski Zagórze

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zagórze

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zagórze

30.03 od godz. 8:00 do 15:00 Plewki, 1-6

31.03 od godz. 8:00 do 12:00 Wólka Grochowa

27.03 od godz. 9:00 do 15:00 Nowa Wieś, ul. Wolności 1-50

29.03 od godz. 8:15 do 12:30 Nowy Brańszczyk, 3A,7A,15A

29.03 od godz. 12:00 do 16:00 Słopsk, ul. Wincentego Witosa 52-72

30.03 od godz. 8:15 do 10:00 Niegów

31.03 od godz. 8:00 do 11:00 powiat żyrardowski Żyrardów, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 2 - 12

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

Działki, ul. Bukowa

29.03 od godz. 8:00 do 16:00

Mszczonów, ul. Ługowa

30.03 od godz. 8:00 do 16:00 Popielarnia

29.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sochaczewski Złota, Wysokienice

30.03 od godz. 8:00 do 16:00 Złota, Wysokienice

31.03 od godz. 8:00 do 16:00 Łasice, 21,21A21B,21C,21D,21E,22,22A,23,24

31.03 od godz. 8:30 do 14:30 Mokre, ul. kpt. Jana Rogowskiego działki numer 481/1, 481/2, 481/4

27.03 od godz. 9:30 do 12:30 Mokre, ul. Zalewowa, ul. 15-go Sierpnia od ulicy Strzelców Polskich do ulicy Sosnowej w Radzyminie

3.04 od godz. 9:00 do 13:00 powiat otwocki Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino

27.03 od godz. 8:00 do 9:00

Lipiny, Lipiny od nr 3 -do nr19 ,, Przyłęk, Przyłęk od nr 14 do nr 19

27.03 od godz. 9:00 do 16:00 Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino

27.03 od godz. 9:00 do 16:00 Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino

28.03 od godz. 7:30 do 17:00

Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino

29.03 od godz. 7:30 do 17:00

Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino

30.03 od godz. 7:30 do 17:00 Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino

31.03 od godz. 7:30 do 17:00 Wysoczyn, ul. Lipowa, Głuchów, ul. Słowicza, ul. Skowronkowa, ul. Leśna, Kocerany

3.04 od godz. 8:00 do 20:00 Sewerynów

31.03 od godz. 12:00 do 15:00 powiat garwoliński Przyłęk, Przyłek od nr 119A do nr 134

27.03 od godz. 8:00 do 16:00

Przyłęk, Przyłęk od nr 21A do nr 53

27.03 od godz. 8:00 do 16:00 Tomaszówka, Tomaszówka od nr 23 do nr 42

31.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jagodne, nr od 1 do 60, Świder, nr od 60 do 62A, dz. nr 12/2 (ZK 08z01404), Borki, nr od 1 do 30

27.03 od godz. 8:00 do 9:00 Jagodne, nr od 1 do 60, Świder, nr od 60 do 62A, dz. nr 12/2 (ZK 08z01404), Borki, nr od 1 do 30

27.03 od godz. 10:00 do 11:00

powiat węgrowski Aleksandrówka, ul. Wspólna 11-49, Nowiny, ul. Wspólna 8-28, ul. Gościnna 1-33+ osiedle (od strony DK nr 79), Janów, Janów , Janów FOODCO VITA, Ruda, Janików, Janików Kolonia , Janików PKP , Janików budynki socjalne , Janików Folwark od nr 1 do 30, Psary, Psary od nr 74 do 78 + bar , Psary działki

28.03 od godz. 8:00 do 14:30

Żeleźniki, od126 do137

27.03 od godz. 8:30 do 13:00 Ossolin

28.03 od godz. 8:30 do 15:00 Polkowo

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Wilczogęby

29.03 od godz. 8:30 do 11:30 Wilczogęby

29.03 od godz. 11:30 do 14:30 Szumin, Brzuza, Jerzyska

30.03 od godz. 9:00 do 13:00 Łochów

31.03 od godz. 8:30 do 12:30 Jabłonna, ul. Pańska, rondo Rondo Księcia Józefa Poniatowskiego

30.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat zwoleński Kroczów Większy, Kroczów Większy od Nr 65 do nr 94 + Elektrownia Wodna

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kroczów Większy, Kroczów Większy od nr 95 -do nr116 ,, Kroczów Mniejszy, Kroczów Mniejszy nr 67 ,68

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Jedlanka, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Jedlanka 1,3,5,7, Jedlanka DPS;, Płasków, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Płasków 1,2; Płasków Garbarnia;, Malików dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Malików;, Jedlińsk, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Jedlińsk Energetyków, Jedlińsk Oczyszczalnia Ścieków, Jedlińsk Konopnicka;

31.03 od godz. 8:00 do 16:00

powiat kozienicki Brzeźnica, Psary

28.03 od godz. 8:00 do 10:00 Brzeźnica, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki-Folwark, Psary, 57-73

29.03 od godz. 8:00 do 14:30

Cecylówka-Brzózka, Cecylówka Działki , Cecylówki Stoki

29.03 od godz. 9:00 do 16:00 Małęczyn, ul. Szkolna, ul. Radomska, ul. Makowska, ul. Zachodnia, ul. Księdza Ignacego Ziembickiego, ul. Cyprysowa, ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Storczykowa, ul. Poziomkowa

29.03 od godz. 8:00 do 14:30 Czerwonka, Orzechów

27.03 od godz. 7:00 do 9:00 Czerwonka, Orzechów

27.03 od godz. 17:00 do 19:00 Michałów

31.03 od godz. 11:00 do 15:00 powiat lipski Maziarze, Maziarze od nr 25 do nr 30 ,, Łaziska, Łaziska od nr 26 -do nr29 ,, Wólka Dąbrowska, Wólka Dąbrowskaod nr 27 do nr 30

30.03 od godz. 8:00 do 14:00

Sienno, Sienno ul. Czachowskiego od Nr domu 4 do Nr domu 32, ul. Kościelna - Kosciół , Plebania

30.03 od godz. 8:00 do 11:00 Wierzchowiska Drugie, Kolonia Wierzchowiska od Nr domu 1 do Nr domu 62

30.03 od godz. 11:00 do 14:00 Podole, Głuchów, ul. Działkowa, ul. Leśna, ul. Miła, ul. Skowronkowa, ul. Słowicza

3.04 od godz. 8:00 do 10:00 powiat grójecki Słomczyn

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kukały, Wola Kukalska

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 Olszany, Wola Boglewska

27.03 od godz. 8:30 do 11:30 Słomczyn

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ślepowola, Tomczyce, Brzostowiec

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Łęczeszyce, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka, Koziel, Kozietuły

29.03 od godz. 8:00 do 9:30

Kruszew

29.03 od godz. 8:30 do 11:30 Łęczeszyce, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka, Koziel, Kozietuły

30.03 od godz. 8:00 do 10:00

Bielany

30.03 od godz. 8:00 do 14:00 Grójec, ul. Jasna, ul. Laskowa, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Słoneczna, ul. Olimpijska

31.03 od godz. 0:00 do 0:00 Kocerany, Wysoczyn

31.03 od godz. 8:30 do 11:30 Złota Góra, 16-20

30.03 od godz. 8:00 do 12:00 Złota Góra, 1-12

30.03 od godz. 11:00 do 15:00 Olszew

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Zaborówek, ul. Miodowa 8-16, ul. Łąkowa 4-6

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ciechanowski Kobylin, Mieczysławówka

29.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kobylin, Mieczysławówka

30.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kobylin, Mieczysławówka

31.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat przysuski Bąków, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Bąków 1,2,3, Surdy, Rozmet;, Wałsnów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Wałsnów Wieś;

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 Radom Radom, ul. Wstępna od nr 4 do 24 i nr 1; 3; 9;, ul. ks. Franciszka Siarczyńskiego od nr 5 do 45 i od nr 2 do 26;

30.03 od godz. 8:00 do 14:30 Radom, ul. Podleśna od nr 15; 17; 19; 21; 25; 28; dz. 7/8;7/9;2;114/3;20/2;20/8;, ul. Edmunda Bakalarza od nr 8 do 50;43;45;47;77;, ul. Kozienicka nr 193 b;, ul. Macieja Glogiera ul. Jarosza;

30.03 od godz. 8:00 do 11:30 Radom, ul. Hipoteczna od nr 12;do 26 i od nr 21 do 39;

30.03 od godz. 9:00 do 12:00 Radom, ul. Ogrodnicza dz. 59/27; 59/28;

30.03 od godz. 9:00 do 12:00

Radom, ul. Odrodzenia dz. 86/2 (PZD Jonatan);

31.03 od godz. 9:00 do 12:00

powiat radomski Cerekiew, ul. Sosnowa nr 5; 7; 11; dz. 68/23; dz. 68/41; dz. 68/44/ dz. 68/45;

30.03 od godz. 9:00 do 12:00 Janiszew, od nr 46 do 91C;

30.03 od godz. 11:00 do 14:30 powiat gostyniński Strzałki, 20-36

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 Strzałki, 24-34

28.03 od godz. 8:00 do 12:00 Strzałki, 20-23, 35-36

28.03 od godz. 11:00 do 15:00 powiat ostrołęcki Golanka, 36-71

27.03 od godz. 8:00 do 17:00 Golanka, 19-35

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 Suchcice

27.03 od godz. 8:15 do 12:00 Oborczyska, od 20 do 25 i od 41 do 51

27.03 od godz. 8:30 do 12:30

Suchcice

27.03 od godz. 11:00 do 14:30 Żebry-Chudek, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 34 oraz ZK nr 10zE3718, działka nr 158/3

28.03 od godz. 8:15 do 12:15 Suchcice

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Serafin, 26-37

29.03 od godz. 8:00 do 12:00 Kadzidło, ul. Jaśminowa, ul. Malinowa, ul. Różana, ul. Konwaliowa, ul. Kalinowa

29.03 od godz. 8:00 do 16:00 Żebry-Stara Wieś, od 1 do 24, Żebry-Żabin, od 1 do 16

29.03 od godz. 8:30 do 12:30 Kadzidło, ul. Targowa UG Kadzidło, Meditrans, ul. Księdza Suchcickiego OSP, Wieża GSM, 1-27, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 17, ul. Trasa Mazurska SALA WENUS, ul. Piękna sklep ROLNIK, 7-13

29.03 od godz. 8:30 do 12:30 Rostki

29.03 od godz. 8:30 do 12:30

Suchcice

29.03 od godz. 9:00 do 13:00

Łęg Przedmiejski, od 48 do 52 oraz ZK 10zE5926

30.03 od godz. 8:15 do 12:15 Suchcice

30.03 od godz. 9:00 do 12:00 Rostki

30.03 od godz. 9:00 do 13:00 Golanka, 1-35, 46-58, 72-75, Grale, 49

31.03 od godz. 8:00 do 17:00 Obierwia, 105 i 106

31.03 od godz. 8:15 do 12:15 Dylewo

31.03 od godz. 8:15 do 13:30 powiat przasnyski Karwacz, złącza kablowe: 13zE3203, 13zE3798, 13zE3799, 13zE4017

27.03 od godz. 9:00 do 13:00 Przasnysz, ul. Szosa Ciechanowska PROFIL MEBLE, PROFIL sklep, NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA EDUKATOR, Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat makowski Dzbądz

28.03 od godz. 10:00 do 14:00

Sypniewo

31.03 od godz. 8:15 do 10:15 Budzyno, 45, 46, 47, domki letniskowe, złącza kablowe

31.03 od godz. 9:00 do 13:00 Sypniewo

31.03 od godz. 11:30 do 13:30 powiat łosicki Ławy, ul. Miła numery 3 i 5

29.03 od godz. 9:00 do 13:00 Bachorza, 13,14,15, Rogów, 145,147

30.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat piaseczyński Tatary, 15-49

30.03 od godz. 8:00 do 9:00 Tatary, 1-14

30.03 od godz. 9:00 do 17:00 powiat siedlecki Purzec, nr ZK 06z07625, 06z11469

27.03 od godz. 9:30 do 13:30 Czepielin, od nr 3 do nr 15 oraz 105, Czepielin-Kolonia, nr 24, 28, 29, ZK 06z09502 - Szkoła 104

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Nowe Opole, nr ZK 3559

28.03 od godz. 9:30 do 13:30

Hołubla, ul. Siedlecka nr 64, ul. Siedlecka Ośrodek Zdrowia

28.03 od godz. 10:00 do 14:00 Nowe Iganie, ul. Wyględówka nr ZK 06z12463

30.03 od godz. 9:30 do 13:30 Smolanka, od nr 67 do nr 76

30.03 od godz. 10:00 do 14:00 Nowe Iganie, ul. Wyględówka nr ZK 06z07795, 06z07796, 06z07410

30.03 od godz. 10:30 do 14:30 Golice, ul. Siedlecka nr 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 22A, oraz szkoła

3.04 od godz. 9:00 do 13:00 Siedlce Siedlce, ul. Feliksa Hłasko 53, Przedszkole, Ogródek,, ul. Ignacego Daszyńskiego 123, 125, ul. Czesława Dylewicza 2a, 2b, 19, 21, 23

30.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sokołowski Sokołów Podlaski

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 Sokołów Podlaski, ul. Nieciecka 65, ul. Wiosenna 1-14

27.03 od godz. 9:00 do 14:00

Dzierzby Szlacheckie

28.03 od godz. 8:30 do 13:30 Księżopole-Komory, Śnice, Witanki, Zając

31.03 od godz. 8:30 do 12:00 Kosów Lacki, ul. Gutowska 2-7, ul. Polna 63, ul. Nowa 93

31.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Ugniewo, ul. Konwaliowa

27.03 od godz. 9:00 do 13:00 Poniatowo

27.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 85-107, 132-150, ul. Borowa

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Kadetów 2-6, ul. gen. Jakuba Jasińskiego 30,31

29.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ugniewo, ul. Szkolna, ul. Cicha, ul. Mazowiecka 34-86, ul. Słoneczna

30.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Gródźki

31.03 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wołomiński Wola Rasztowska

28.03 od godz. 8:00 do 10:00

Klembów

30.03 od godz. 9:00 do 16:00 Wołomin, ul. Annopol, ul. Radzymińska 14, 10, 12, 16A, 16B, 8, 6, 4, 2, ul. Piłsudskiego 88, ul. Kraszewska 2, 4, 7, 5, 5A, 6, 3A, ul. Torfowa, ul. Błońska 63, ul. Mała, ul. Lipowa 6, 6G, 6H, 6J, 6K, 6L, 6M, 6N, 6P, 6R, 6S, 6T, 6U, 8, 10, 12, 16

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ząbki, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 56, 56A, 56B, 56C, 58, 55, 57, 59, 58A, 58B, ul. Jana Kochanowskiego 18A/1, 18A/2, 18/2, 18/1, 21A, 21, 21B, 2C, 2B, 2A, 6A/1, 6A/2, 6A/3

27.03 od godz. 9:30 do 11:30 Stare Załubice, ul. Serocka 29

27.03 od godz. 12:30 do 15:30 Wołomin, ul. Błońska 63B, ul. Poznańska 1, 2, 3, 4, 4A, 7, ul. Polska 53, 56, 56A, 56B, 58, 60, 60A, 58A, 66, 89A, ul. Piłsudskiego 75, 73, 71, 67A, 67, 72/1, 65, 63, 70, 68, 66, 64, 62A, 85, 89, 76, 91, 82, 82A, 91A, 91B, 91C, 93, 84, 86, 80, ul. Krakowska 7, 5, 4, 4A, 4B, 1A, 1

28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wołomin, ul. Partyzantów 42, 40, 38, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 28A, 28, 22, 25, 26, 24, 24a, 21, 22, 19, 17, 16, 17A, 15, 13, 10, 10A, 9, 7, 8A, 8, 7, 7A, 5, 4, 3, ul. Traugutta 10, 12, 12a, 9, 11, 14, 13, 16, 15, 17, 18, 18A, 19, 21, 21, 20, 22, 26, ul. Matejki 7, ul. Sikorskiego 41, 43, 43a, 45, 45A, 47, 38, 40, 49, 44, 51, 53, 53A, 55, 57, 55A, 48, 59, 61, 61a, 61b, 50, 52, 54, 63a, 56

28.03 od godz. 9:00 do 13:00

Zielonka, ul. Długa 27, 29, 23, 21, Salon Fryzjerski DIANA, ul. Karola Chodkiewicza 6, 3, 4, 8, 10, 5, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 6, 8, 7

28.03 od godz. 9:15 do 15:00

Ząbki, ul. Mariana Langiewicza od Lipowej do Skorupki, ul. Jodłowa 2, ul. Gdyńska 45, ul. Ks. Ignacego Skorupki 45B, 48, 61, 61A, 65, 68, 71, 80

28.03 od godz. 9:30 do 13:30 powiat pruszkowski Brwinów, ul. Boczna od nr 1 do nr 8, ul. Kolejowa, ul. Grodziska od nr 13 do nr 31, ul. Składowa od nr 1 do nr 10, ul. Krótka od 1 do nr 10, ul. Leśna 14, ul. Słoneczna 2,4,6,10,, ul. Zacisze od nr 1 do nr 10, ul. Środkowa od nr 1 do nr 9, ul. Gabriela Narutowicza Narutowicza od nr 1 do nr 10

27.03 od godz. 8:30 do 14:30 Żółwin, ul. Szyszkowa 13, 14, 15, 15a

27.03 od godz. 11:00 do 16:00 Pruszków, ul. 3 Maja od nr 100 do nr 159, ul. Józefa Cicheckiego, ul. Poznańska 50, 69,

28.03 od godz. 7:00 do 9:00

Pruszków, al. Wojska Polskiego 81,87,95,117,48B,48C, 48E,48G,48H,48P, 81,87,95,117, ul. Trójkątna 1,2,3,4,5,6,7,9,, ul. 1 Sierpnia 2,4,6,, ul. Bolesława Prusa 75,81,73A,75,77,79,81,87,91,93,95,117,

28.03 od godz. 8:30 do 14:30 Owczarnia, ul. Artystyczna 18C

28.03 od godz. 9:00 do 12:00 Brwinów, ul. Armii Krajowej 14

28.03 od godz. 13:00 do 16:00 Pruszków, ul. 3 Maja od nr 100 do nr 159, ul. Józefa Cicheckiego, ul. Poznańska 50, 69,

28.03 od godz. 15:00 do 17:00

Piastów, pl. Plac Słoneczny 9/6,9/1,9/2,9/3,9/4,9/5,9/7,9/8,9/9,11,11A,, ul. Różana 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,, ul. Brzozowa 12,14,17,19,21,23,25,27,29,31,33

29.03 od godz. 8:30 do 14:30 Piastów, ul. Harcerska 2,4,6,8,, ul. 11 Listopada 2, 6

30.03 od godz. 8:30 do 14:30 Żółwin, ul. Działkowa

31.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat warszawski zachodni Błonie-Wieś, ul. Achera 5 i 6, ul. Achera budowa

29.03 od godz. 9:00 do 12:00

Wawrzyszew, 26d, 26g, 9, 9a.11, 11A, 11b, 18, 24,27

29.03 od godz. 9:00 do 13:00 Kampinos A, od 60 do 69, dz 150/11, ul. Kwiatowa od 70 do 74c, Kampinos, ul. Niepokalanowska od 12 do 16, ul. Polna od 3 do 6

29.03 od godz. 9:00 do 15:00 Jawczyce, ul. Wspólna Droga

30.03 od godz. 8:00 do 12:00 Jawczyce, ul. Poznańska 84

30.03 od godz. 8:30 do 14:30 Kampinos, ul. Dolna, łazy od 1 do 11 i od 2 do 10

30.03 od godz. 9:00 do 13:00 Kampinos A, od 60 do 69, dz 150/11, ul. Kwiatowa od 70 do 74c, Kampinos, ul. Niepokalanowska od 12 do 16, ul. Polna od 3 do 6

31.03 od godz. 9:00 do 15:00

Kampinos A, 41b

31.03 od godz. 10:00 do 14:00 Błonie, ul. Nowakowskiego 52

31.03 od godz. 11:00 do 15:00 Dziekanów Polski, ul. Wincentego Witosa

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Łomianki, ul. Dolna 30 ,32, 32a, 34, 36, 38, 40a, 42, 44, 46abc, 48, 50, 59, 65, 67, 73, ul. Akacjowa Przepompownia, ul. Asfaltowa 22, ul. Górna 1, 2, ul. Kamienista 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Kolejowa 15, 25, 27, 27a, 31, 33, 37, 39, 39a, 43, 47, 55, 59, 61, 63, 65, 67, ul. Piaskowa od 4 do 35, ul. Osikowa 12, 14, 16, 18, ul. Sosnowa od 1 do 16, ul. Wiślana 37, 39, 41, 43, 49, ul. Żwirowa 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I, 9J, 9K, 9L, 9M, 24

31.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat płocki Słupno, ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 3, 7, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 21, 5, 26, 32, 34, 27, 38, 40, 31a, 31, 33, 35, ul. Mikołaja Reja, ul. Jesionowa, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. ks. Jana Twardowskiego, al. Aleja Jana Pawła II 22, 22a, 23 (Zajazd, sklep Dolcan, sklep ogrodniczy)

27.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowodworski Czosnów, ul. Duńska 3, 4, 53, 55, ul. Warszawska 75, 76, 79, 97, ul. Holenderska 1, 3, 4B, 6, ul. Diamentowa 4, 5, 9, 11, 13, ul. Polna 29B, 47, 47A, Małocice, Dobrzyń, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Jesionka, Adamówek, Cząstków Mazowiecki, 153, 154, Łosia Wólka, Kazuń-Bielany, Augustówek, Janów-Mikołajówka, Sowia Wola, ul. Wojska Polskiego 281, 282, 282c, 283, 285, 286, 288, 291, 295, Kazuń Polski, ul. Długa 129

29.03 od godz. 8:00 do 14:00

Nowy Wilków, ul. Jasna

30.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat miński Kałuszyn, ul. Dąbrowska, ul. Brzozowa, ul. Platanowa

30.03 od godz. 9:00 do 13:00

