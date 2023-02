Grammy 2023 - oto artyści z największą liczbą amerykańskich nagród muzycznych w historii. Kiedy gala? Gdzie transmisja? Kto wystąpi?

Georg Solti liderem klasyfikacji

Za wybitnym dyrygentem drugie miejsce zajmują z 28 statuetkami Beyoncé - wokalistka, kompozytorka, tancerka oraz Quincy Jones - amerykański kompozytor, trębacz, aranżer i producent muzyczny, m.in. albumów "Off the Wall", "Thriller" i "Bad" Michaela Jacksona oraz singla "We Are the World". Był producentem filmu "Kolor purpury".

Beyoncé najlepsza wśród pań

Lider bez zmian

Najlepszy zespół - U2

Najmłodsi laureaci Grammy w historii

Najmłodszym indywidualnym zdobywcą Grammy jest Blue Ivy Carter. Miał 9 lat, kiedy zdobył swoją pierwszą nagrodę w 2021 r. za udział w piosence swojej mamy Beyoncé „Brown Skin Girl”.

LeAnn Rimes jest najmłodszą indywidualną zwyciężczynią. Miała 14 lat, kiedy zdobyła swoje pierwsze dwie nagrody w 1997 r.

Billie Eilish natomiast dzierży miano najmłodszej artystki nagrodzonej za płytę roku. Miała 18 lat, wygrywając Grammy za album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" w 2020 r.