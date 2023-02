Grammy 2023. Od Włodka Pawlika do Krzysztofa Pendereckiego. Którzy Polacy zdobyli słynne nagrody?

Włodek Pawlik - laureat Grammy Awards 2014

Włodek Pawlik (rocznik 1958) to pianista i kompozytor, laureat nagrody Grammy 2014 za płytę „Night In Calisia”. Jest to pierwsza i jedyna w historii nagroda Grammy dla polskiego jazzu.

"Jestem z Polski, z Warszawy. Nie jestem Randy Breckerem, który jak sądzę słucha nas teraz. Cóż mógłbym powiedzieć, jestem głęboko poruszony, jak chyba nigdy dotąd. To nagroda od tych, którzy kochają tę muzykę" - mówił Włodek Pawlik podczas gali w Los Angeles.

Nie zabrakło podziękowań dla Randy Breckera, dla polskich członków Włodek Pawlik Trio - kontrabasisty Pawła Pańty, perkusisty Cezarego Konrada oraz dla Orkiestry Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka. "Ponad wszystko jednak chciałbym podziękować mojej żonie, Jolancie - dodał laureat przytulając żonę. Małżonka nagrodzonego Polaka była producentem tego nagrania.