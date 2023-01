Hollywoodzkie hity finansowane przez rosyjskiego oligarchę? Na liście jest nowy "Top Gun" i "Mission Impossible 7"

Hollywoodzkie produkcje finansowane przez rosyjskiego oligarchę?

Wytwórnia New Republic Pictures podpisała umowę o wartości ponad 200 milionów dolarów z Paramount Pictures, która zobowiązała się do sfinansowania do jednej czwartej budżetów 10 filmów, w tym "Top Gun: Maverick" i kontynuacji serii "Mission Impossible", w zamian za udział we wszelkich zyskach z filmów.

Teraz media donoszą o możliwych powiązaniach finansowych wytwórni z Los Angeles z rosyjskim oligarchą Dmitrijem Rybołowlewem. Prowadzona przez Rosję wojna na Ukrainie pojawiła się w centrum sporu prawnego, który skierował uwagę na finansowanie New Republic.