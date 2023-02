IMGW ostrzega przed silnym mrozem; temperatura może spaść do -22 stopni

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje pięć powiatów w południowej Małopolsce - suski, nowotarski, tatrzański, limanowski oraz nowosądecki. W tych regionach Instytut prognozuje temperaturę minimalną w nocy miejscami od -19 do -15 stopni, a lokalnie w obniżeniach terenu spadki do -22 stopni. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 do -6 stopni.

Ostrzeżenie obowiązuje do 11 lutego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.

"Na obszarze Tatr i Podhala następuje stopniowy spadek temperatur powietrza oraz przygruntowych. Miejscami w rejonach górskich kryteria ostrzeżeniowe już zostały osiągnięte. Spodziewany jest dalszy spadek temperatur" - podało IMGW w dodatkowym komunikacie dla powiatów suskiego, nowotarskiego oraz tatrzańskiego.

W samym Krakowie już w nocy ze środy na czwartek temperatura może spać do nawet -12 stopni.