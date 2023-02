IV dzień Festiwalu "Pamięć i Tożsamość". Dziś prapremiera filmu "Filip"

Scenariusz do filmu "Filip" powstał na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda o tym samym tytule. Jego akcja rozgrywa się w 1943 roku we Frankfurcie.

"Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. To dwudziestoletni egoista, zakochany w sobie przystojny prowokator, polski Żyd, który znalazł się w oku cyklonu – w sercu nazistowskich Niemiec. W Polsce stracił całą rodzinę, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta ze wszystkich uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród najbliższych mu osób, misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart" – czytamy w zapowiedzi produkcji.