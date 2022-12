Jacek Bąk krytykuje postawę lidera kadry Roberta Lewandowskiego. „Kapitan powinien zejść ze statku ostatni”

Styl gry reprezentacji pozostawia trochę do życzenia

Na plus zaliczyć na pewno trzeba to, że reprezentacja Polski wyszła z grupy na mistrzostwach świata po 36 latach. Niestety, styl w jakim to zrobiła, pozostawia trochę do życzenia. Z pewnością, nie był porywający. Żałuję, że nasza drużyna nie zagrała więcej meczów takich, jak z Francją, gdy zaprezentowała się całkiem dobrze, potrafiła grać ofensywnie - mówi nam Jacek Bąk.