Adam Matysek specjalnie dla nas: Z reprezentacji Polski można było wyciągnąć więcej

Które z rozegranych już spotkań podobało się panu najbardziej? Bardzo lubię oglądać mecze z udziałem Brazylii. Patrząc na poczynania tej reprezentacji, uważam, że szykuje się nam mistrz świata, ta drużyna naszpikowana jest wielkimi piłkarzami. Do gustu przypadł mi też mecz 1/8 finału Chorwacji z Japonią, która, mimo, że odpadła po rzutach karnych, pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Wielkie rzeczy wyczyniał bramkarz Chorwatów, który obronił aż trzy jedenastki. Japończycy wykonywali rzuty karne słabo, ale jako były bramkarz chciałbym podkreślić doskonałą postawę Dominika Livakovicia. Czekam na kolejne spotkania fazy play-off, mają dodatkową dramaturgię i wszystkie zapowiadają się emocjonująco. Tutaj nie ma już kalkulacji. Kto przegrywa, jedzie do domu.

Niemcy i Belgia, to największe rozczarowania turnieju?

Oczywiście, że tak. Jedni i drudzy odpadli już po fazie grupowej. Do tych dwóch reprezentacji dodałbym jeszcze Danię. Niemcy już po raz drugi z rzędu nie wychodzą z grupy na mistrzostwach świata i to jest niepokojące. Patrząc po nazwiskach, odnoszę wrażenie, że przyczyn porażki tej kadry należy upatrywać w sferze mentalnej. Niemcy prawdopodobnie myśleli, że mają na tyle mocną drużynę, że poradzą sobie z każdym. To samo dotyczy Belgów. Z przyjemnością oglądało się ten zespół, chociażby w Lidze Narodów. Mają w swoich szeregach piłkarzy, których świetnie się ogląda, przyciągają kibiców na trybuny, a mimo to zawiedli.