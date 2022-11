Jakub Rzeźniczak musiał przejść operację nosa. Piłkarz pokazał, jak teraz wygląda. Co się stało?

Co się stało Jakubowi Rzeźniczakowi. Piłkarz musiał przejść operację

Jak wyjaśnił piłkarz, musiał poddać się operacji po tym, jak doznał kontuzji na boisku.

"Jak to mówią, sport to zdrowie. W ostatniej rundzie już po raz czwarty w swoim życiu doznałem złamania nosa podczas boiskowych zmagań. Przerwa w rozgrywkach to doskonały moment, by wyprostować, co zostało skrzywione" - napisał na Instagramie.