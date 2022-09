Joanna Krupa i Douglas Nunes chcą powiększyć rodzinę. Myślą o adopcji dziecka

Córka Joanny Krupy, Asha, przyszła na świat niespełna trzy lata temu. W wywiadzie dla magazynu "Party" modelka przyznała, że wraz z mężem myślą o tym, żeby powiększyć rodzinę. Celebrytka nie zamierza jednak zachodzić w ciążę, za to poważnie zastanawia się nad adopcją.

- Bardzo byśmy chcieli, żeby Asha miała brata albo siostrę, zresztą ona sama często o to pyta - twierdzi celebrytka. - Marzę, żeby po raz drugi zostać mamą, ale też wiem, że mam już swoje lata i ciąża niesie pewne ryzyko. Daliśmy sobie z mężem pół roku na podjęcie tej decyzji, ale nie wykluczam adopcji. Długo rozmawialiśmy na ten temat i doszliśmy do wniosku, że jest na świecie tyle dzieci, które potrzebują miłości, a my jesteśmy w stanie im tę miłość dać - dodała.