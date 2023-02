To koniec małżeństwa Joanny Krupy? Jej słowa na to wskazują. Co zepsuło związek modelki? Małgorzata Puzyr

Joanna Krupa rozstała się z drugim mężem? Jej słowa są jednoznaczne mat.pras.

Joanna Krupa prawdopodobnie rozstała się już ze swoim mężem. Choć żadna ze stron nie potwierdziła medialnych doniesień, to słowa modelki dają do myślenia. Co mogło być przyczyną końca tego małżeństwa?